开展主题党日活动 沉浸式探寻文旅文创新模式

20日，洛阳市政府办公室第一、第六党支部联合开展文旅文创主题党日活动，走进洛阳龙门文创院，近距离了解“文旅+科技+创意+沉浸”的文旅文创产业发展新模式。 20日，洛阳市政府办公室第一、第六党支部联合开展文旅文创主题党日活动，走进洛阳龙门文创院，近距离了解“文旅+科技+创意+沉浸”的文旅文创产业发展新模式。 活动中，大家观看了龙门文创院宣传片、龙门奇妙境动画预告片，深入了解“龙门奇妙物”文创产品，走访智享云空间、头脑风暴中心、数字研发中心等“创意孵化器”，对“影视IP授权+文创”“剧本社游+文创”“国潮非遗+文创”等新业态新模式有了更加直观的了解。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 李大伟 摄)