聚力抓好“151”工作举措重点任务 不断汇聚全面推进乡村振兴强大合力

21日，市委常委、秘书长王军围绕“抓实‘151’工作举措描绘乡村振兴‘河洛画卷’”主题，为市委党校(洛阳行政学院)主体班学员授课。 21日，市委常委、秘书长王军围绕“抓实‘151’工作举措描绘乡村振兴‘河洛画卷’”主题，为市委党校(洛阳行政学院)主体班学员授课。 王军在授课时指出，要从“三农”工作重心历史性转移、践行以人民为中心发展思想和落实“三新”要求现实选择的战略高度，深刻认识全面推进乡村振兴的重大意义，切实增强历史使命感和政治责任感，为走好洛阳现代化建设新征程奠定更为坚实的基础。要准确把握“151”工作举措是对乡村振兴20字方针、五大振兴、全面推进乡村振兴落地见效7项重点任务和县域治理“三起来”如何落到实处的深刻思考，是对先行地区有益经验的深入汲取，是对基层创新实践的提炼总结，认清“五大抓手”之间相辅相成、相互促进的内在关系，统筹兼顾、协同推进，把乡村振兴“组合拳”打好、打出彩。要把握好系统谋划与重点突破、整体推进与试点先行、落实“规定动作”与创造性开展工作和政府推动、群众主体与市场机制的辩证关系，突出抓好8类37项“小切口”工作任务，一项一项抓推进、一件一件抓落实，确保乡村振兴不断取得新进展新成效。要发自内心热爱“三农”工作，深入系统研究工作，齐心协力抓好工作，充分调动群众参与乡村振兴的积极性、主动性、创造性，真正使乡村振兴成为广大党员干部群众的一致意愿、共同行动，切实形成全面推进乡村振兴的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)