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英雄军人贾伦升：虽双目失明 ，却从未失去生活信心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.22 08:30
年轻时的夫妻俩（记者翻拍）

　　排雷英雄杜富国为了保护战友，受伤导致失去双手、双眼的事迹令人感动。在我市，也有这样一位英雄军人——贾伦升。他于1976年2月入伍，在一次爆破作业中为了抢救两名战士，自己身负重伤、双目失明。

　　在全连同批入伍战友中，他最早入党

　　近日，记者应邀来到贾伦升老人家里时，他的妻子沈建荣正为他读《洛阳晚报》，分享报纸上的新鲜事儿。

　　“见”到记者，贾伦升热情地伸出手，笑声朗朗。这打消了记者的顾虑，采访从他入伍的故事开始。

　　贾伦升，河南省商丘市虞城县人，1976年2月，21岁的他光荣入伍，隶属中央军委直属工程兵某团。

　　“1976年上半年，我在团里的教导队学习，1978年担任工程机械教员，同年7月1日光荣入党。”回忆起过去，贾伦升老人倍感自豪，“我入伍两年就入党了，在全连同批入伍的战友中最早。”

　　1979年，贾伦升在部队提干。同年2月，他随部队开赴云南边境地区进行对越自卫反击战。在云南参战，环境恶劣，作为保障部队，贾伦升和战友们负责修路架桥，修筑野战工事。幸运的是，他在云南遇到了自己的伴侣。

　　“我是洛阳人，生于军人家庭，在云南省文山州马关县长大，父亲想找个河南女婿，经人介绍认识了贾伦升。”沈建荣告诉记者。1981年9月21日，贾伦升与沈建荣喜结连理，婚后育有一子。

　　接到调回团部通知后，他因抢救战士负伤

　　1984年6月，经组织推荐和考试，贾伦升考入解放军工程兵学院军事班，学制两年。贾伦升一直珍藏着解放军工程兵学院的入学通知书和毕业证书。从毕业证书上的照片可以看出，年轻时的贾伦升浓眉大眼，英俊潇洒。

　　“两年时间，我完成了41门课程的学习，毕业论文被评为优秀。”贾伦升说，1986年7月，他毕业时有3个选择，可以留在学校当教员，可以调入原济南军区舟桥第91团，也可以回原部队。

　　经过认真考虑，贾伦升选择回原部队，继续保护国家的边境和平。1986年年底，贾伦升担任新兵营营长，负责训练新兵。

　　“扔手榴弹是新兵训练的考核课目，有一定危险性，如果扔出的距离不够，就有被炸伤的危险。在训练新兵时，我曾经3次解救因投弹失误而面临危险的新兵。”贾伦升说，在扔手榴弹之外，扫雷爆破作业也是危险性极高的。

　　1987年8月24日，带领战士进行扫雷爆破作业的贾伦升接到通知，被调回团部工作。“1987年8月25日9时40分，是我一生难忘的时刻。”贾伦升回忆道，他在去团部报到前，专程看望了战士们。

　　没想到意外发生了。一名战士在点燃导火索之后，地雷没有按时引爆，该战士和战友违反操作规程前往现场查看，贾伦升看到后，赶紧喊他们回来。

　　“根据经验，地雷没有按时引爆，有可能是导火索受潮导致延时爆炸，战士们此时前往现场，非常危险。”贾伦升说，为了保护战士，他一边大喊着一边跑上前，把两名战士推在身后，一瞬间，轰的一声巨响，地雷爆炸了，飞来的弹片伴随着强烈的冲击波，把他炸成血人，昏迷过去。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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