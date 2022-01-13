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老先生家中突发疾病倒地 保安和邻居闻讯及时救助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.22 08:23

　　昨日，72岁的李老太太拨打热线66778866称，其老伴儿突发疾病倒地，她没力气将老伴儿扶起，多亏小区物业保安和邻居帮忙，老伴儿得到及时救治。

　　李老太太家在洛龙区勤政苑小区，其老伴儿今年76岁，身体不好，她本人患有帕金森病。19日中午，老伴儿跟战友在家叙旧，而后躺在客厅沙发上休息。突然，她听到咚的一声，到客厅发现老伴儿倒在沙发与茶几之间的空地上。

　　“你是咋了？”李老太太慌忙上前，发现老伴儿动弹不得，也说不出话，意识模糊。老伴儿有170斤重，她没有力气将他搀扶起来，孩子在外地，她无奈之下拨打小区物业电话求助。很快，4名保安和邻居赶来，查看其老伴儿的情况，帮忙拨打了120急救电话。

　　李老太太说，大家都可热心，又帮忙把她老伴儿抬上担架，送上救护车。“我老伴儿血压高，患过脑血管方面的疾病。”她说，老伴儿这次发病是综合因素所致。目前，老伴儿已出院，在家里休养，她希望借助本报向保安和邻居说声谢谢。

　　小区物业保安班长肖妙森说，小区里住的老人多，他们的子女也不在身边，这一群体是他们重点关注对象，遇到紧急情况提供帮助是职责所在，他们将继续为大家尤其是老人提供优质服务。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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