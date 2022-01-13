84岁老人走失一天一夜 热心人收留为其找到家人

昨日，市民姜女士忙着找人做锦旗，要送给两位热心人。她的父亲患有阿尔茨海默病(俗称老年痴呆症)，前两天到公园游玩，走失了一天一夜，幸亏遇到两位热心人。

姜女士带着父亲（左）前来感谢王伟民（右）

昨日，市民姜女士忙着找人做锦旗，要送给两位热心人。她的父亲患有阿尔茨海默病(俗称老年痴呆症)，前两天到公园游玩，走失了一天一夜，幸亏遇到两位热心人。

姜女士家在西工区牡丹桥北头的西下池，其父亲今年84岁。16日中午，她的外甥女带着老人、孩子到文博体育公园游玩。下午3点，姜女士突然接到外甥女的电话称，老人找不到了。原来，老人在公园门口的凳子上休息，外甥女带着孩子到有游乐设施的地方玩，回来发现老人不见了。

老人身上没带手机和任何证件，姜女士与家人拨打110报警，并到处寻找，他们还制作寻人启事在微信群等平台发布。揪心的是，众人找了一天一夜，无任何进展。

第二天下午，姜女士正在外面找人，这时接到亲戚的电话称，老人找到了，人在洛龙区安乐镇的市第五干休所军民北路服务站。她赶过去确认，正是其父亲，老人无大碍，服务站的工作人员王伟民和韩会敏在旁边守候。

王伟民说，当时他在门口干活，看到老人往院子里走，神情有些呆滞。他上前询问，老人表达不清，不过记得女儿的名字和家庭住址。他让同事韩会敏看着老人，他骑着电动车到西下池打听，这才找到老人的家人。

为避免老人再走失，姜女士为父亲购买了一个带定位功能的手环。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）