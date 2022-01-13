今日洛阳晴天到多云 气温15℃到25℃

洛阳今日晴天到多云，局部地区有阵雨，偏北风4级~5级，气温15℃到25℃。

“雨生百谷”，近期我省阵雨、雷阵雨频繁出场，到本周末还有一场较大范围的降水。

洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。目前，市区牡丹观赏园晚开品种牡丹进入盛花期，这个周六，您如果有时间，在做好个人防护的情况下，可前往公园赏花，留下春天的美丽印记。

河南省气象服务中心预计，今天受弱冷空气影响，全省气温略有下降，降幅在5℃到8℃；昨天夜里到今天，全省自北向南转偏北风4级到5级，阵风7级左右，我省北部、西部有扬沙或浮尘。冷空气影响下，今天我省气温稍有下降，明天气温又快速回升。24日夜里到25日白天，我省南部将迎来一场较明显的降水过程。

洛阳市气象台据最新气象资料分析，未来几天我市以多云天气为主，22日、27日、28日受冷空气影响，气温有所下降，24日受低涡外围气流影响，我市大部分地区有分布不均匀的阵雨或雷阵雨。

未来几天天气预报

23日(周六)多云到晴天，偏南风3级左右，气温9℃到29℃。

24日(周日)多云转阴天，下午到夜里大部分地区转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温14℃到31℃。

25日(周一)阴天转多云，气温19℃到31℃。

26日(周二)多云，东北风3级到4级，气温17℃到29℃。

27日(周三)多云到阴天，偏东风3级到4级，气温16℃到26℃。

28日(周四)多云间晴天，气温15℃到26℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)