即日起，洛阳部分公交线路调整

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，即日起，该集团调整部分公交线路，恢复国花路相关公交运营。 刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，即日起，该集团调整部分公交线路，恢复国花路相关公交运营。 临时调整25路 因热力施工，太原路(联盟路—九都西路段)段封闭。即日起至6月15日，该集团对25路进行临时调整： 从西苑路长安路口发车的班次，沿原线运营至联盟路太原路口，改走联盟路、南昌路，之后恢复原线到文仲大道公交停车场。取消太原路新疆路口、太原路九都西路口、九都西路太原路口、九都西路新疆路口(第二中医院)、西苑公园(九都西路南昌路口西)等站点，增加联盟路太原路口、联盟路银川路口、南昌路九都西路口南等站点。 恢复1路、37路、83路、98路、107路国花路段运营线路 因国花路道路施工完毕，现已具备公交车通行的条件，4月23日起，该集团恢复1路、37路、83路、98路、107路在此路段的原运营线路。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 周震涛 韩菲菲 文/图）