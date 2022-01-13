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洛阳启动“先心病救助”项目 患儿家属至多可申请2万元资助金
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.21 21:38

　　21日，洛阳市红十字会与洛阳市中心医院签订《洛阳市红十字会“先心病救助”项目定点医院合作协议》，至此洛阳有了先心病患儿定点医疗机构。项目启动后，洛阳市红十字会将资助该院的先心病患儿实施手术，在医保报销范围之外，最高资助金额不超过2万元。

　　洛阳市中心医院先心病瓣膜外科护士长张绍杰介绍，先天性心脏病是胎儿时期心脏病发育异常所致的心血管畸形，在我国的发病率约为7%—8%。先天性心脏病可引起多种症状，严重者出生即出现生命危险。

　　此前，由于先天性心脏病患者手术难度较大、医疗知识的匮乏、对疾病不了解、经济上的困难等，部分家庭受经济条件的限制，延缓或放弃治疗，导致患儿错过最佳治疗时机，出现残疾甚至失去生命的情况。随着心血管医疗技术的不断进步，及时有效的心脏外科手术可以使患者重启新生。

　　记者了解到，洛阳市红十字会开展“先心病救助”项目，通过社会爱心捐助，来资助先心病患儿实施手术。在资助标准上设置4个档位，以促使资助更为精准有效。

　　“先心病手术患儿在医保报销后，平均自费负担金额在一万五千多元，一般不超过两万元，这也是最高资助金额不超过两万元的重要依据。”洛阳市红十字会赈济救护部负责人说，此次资助标准设置4个档位，住院自付金额5000元(不含)至1万元(含)的先心病患儿，每人资助5000元；住院自付金额1万元(不含)至1.5万元(含)的先心病患儿，每人资助1万元；住院自付金额1.5万元(不含)至2万元(含)的先心病患儿，每人资助1.5万元；住院自付金额2万元(不含)以上的先心病患儿，给予最高2万元的经济援助。

　　“该项目资助最低标准为5000元，经基本医疗保险、商业保险等综合报销后，低于最低标准的家庭自付部分将不予资助。”该负责人同时还提醒，项目资助为一次性资助，量入为出，依次救助，申请不代表一定能够得到救助。

　　具体申请条件和注意事项如下：

　　一、申请条件

　　0—18周岁确诊为“先天性心脏病”、需要手术的洛阳籍或在洛阳区域常住患儿，定点医院为：洛阳市中心医院。申请人已获得其他慈善组织或个人资助的，本项目不再重复救助。

　　二、申请时间

　　执行时间从2022年4月20日起到救助资金发放完毕为止。使用洛阳市红十字会“先心病救助”项目资金。

　　三、申请资料

　　1.填写完整的《洛阳市红十字会“先心病救助”项目申请表》；

　　2.申请人及其监护人(二人以上)户口簿和身份证复印件；

　　3.病情证明材料(须提供术前心脏超声报告复印件、手术记录复印件、病案首页复印件加盖病案复印专用章)；

　　4.在定点医院(洛阳市中心医院)出院结算医疗费用发票原件；

　　5.以患儿名义办理的银行卡复印件(注明开户行)。

　　注意事项：

　　以上材料缺一不可，资助申请须由患儿法定监护人签字确认。户口簿如无法证实监护关系,须提供患儿出生证明复印件或居委会(村委会)开具的监护关系证明原件。

　　此外，申请表的提交须逐级申报,市红十字会不直接受理申请人的求助申请。定点医院在接收申请表时,须明确告知患儿监护人:申请表的递交不代表可以获得救助,申请资料一经递交不予退回。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 实习生 李莹 文/图 通讯员 李桂锋 李战功）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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