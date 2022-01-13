洛阳牡丹香飘万里 异域绽放国色天香

21日，在位于北京斯里兰卡驻华使馆的“洛阳牡丹园”内，各色牡丹竞相绽放、争奇斗艳。盛放的牡丹吸引了不少使馆工作人员前来观赏。

21日，在位于北京斯里兰卡驻华使馆的“洛阳牡丹园”内，各色牡丹竞相绽放、争奇斗艳。盛放的牡丹吸引了不少使馆工作人员前来观赏。

斯里兰卡驻华使馆内绽放的牡丹

这是洛阳牡丹首次在斯里兰卡驻华使馆内绽放。洛阳与斯里兰卡素有渊源。2016年，白马寺举行斯里兰卡风格佛殿奠基仪式，时任斯里兰卡议长卡鲁·贾亚苏里亚出席典礼，向白马寺奉送了释迦牟尼佛骨舍利。去年4月，斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳应邀参加第39届中国洛阳牡丹文化节，盛开的牡丹花给他留下了极为深刻的印象。经过双方沟通，洛阳决定向斯里兰卡驻华使馆赠送一批牡丹苗，由王城公园供苗并帮助他们栽种。

斯里兰卡驻华使馆内绽放的牡丹

斯里兰卡驻华使馆内的“洛阳牡丹园”总面积约200平方米，共栽种11个品种的240余株牡丹，包括洛阳红、首案红、霓虹焕彩、紫气东来、姚黄、香玉、珊瑚台、鲁菏红、二乔、珠光墨润、绿幕隐玉等，涵盖红、白、黄、粉、紫、绿、黑、蓝、复色等九大色系。如今，洛阳牡丹盛开，不仅成为使馆内一景，还促进了洛阳与斯里兰卡在文化领域的交流合作，进一步深化了中斯友好关系。