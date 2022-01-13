洛阳市城市管理局开展城市排水防涝应急演练

“报告市政集团防汛指挥部，古城东路东干渠水位上升至警戒线，古城东路下穿焦枝铁路隧道出现积水，请求支援……”20日15时，在洛阳市洛龙区古城东路下穿焦枝铁路隧道入口处，一场城市防汛隧道进水演练正在紧张开展，现场模拟洛阳市区出现连续暴雨，该隧道内积水严重，需要立即进行交通管制和排水作业。

“报告市政集团防汛指挥部，古城东路东干渠水位上升至警戒线，古城东路下穿焦枝铁路隧道出现积水，请求支援……”

20日15时，在洛阳市洛龙区古城东路下穿焦枝铁路隧道入口处，一场城市防汛隧道进水演练正在紧张开展，现场模拟洛阳市区出现连续暴雨，该隧道内积水严重，需要立即进行交通管制和排水作业。

现场值班人员发出支援请求后，洛阳市政集团抢险队伍立即开拔，赶赴隧道入口拉起警戒线并封闭交通。随着隧道积水越来越深，洛阳市政集团又紧急调度大型抽排水设备“龙吸水”到场。这台“龙吸水”排水量为每小时1000立方米，最大扬程22米，最大排水距离2000米，适用于城市道路、公路隧道、无电源地区的应急抢险作业，能在短时间内排清特殊区域积水。

现场负责人介绍，去年汛期，为提升洛阳城市水灾害防御能力，洛阳市城市管理局专门购置两台“龙吸水”抽排水设备，一台小时排水量为1000立方米，另一台为3000立方米，可进一步增强洛阳城市区的应急排涝能力。