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洛阳学子王巧玉获人民日报、新华社等央媒点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.21 19:34

　　先是新华社和《人民日报》，紧跟着央视新闻！这两天，国家级媒体密集点赞洛阳学子王巧玉。洛报融媒多平台率先报道了这名“00后”护理专业学生，因实习时救人被医院破格录取一事并引发社会关注。

　　20日晚至今，新华社微信公众号、人民日报微信公众号、央视新闻微信公众号都先后发布微信推文，关注洛阳学子王巧玉的善举，“实习护士当街救人被医院破格录用”的话题也登上新浪微博热搜，同时，很多网友对洛阳市第三人民医院“破格录用”的做法点赞、支持。

　　“真是没有想到，自己理所应当做的事儿竟引来这么多的关注。从昨晚到今天，好多朋友看到媒体报道后问我救人的事儿，电话都没停过。”21日，身在山西大同的王巧玉告诉记者。

　　王巧玉说，作为医学生，她在路上救人时没多想，“老师教我们要救死扶伤，这是我们的职责，更没想过会被医院破格录取，谢谢大家的关注，我以后会继续努力！”

　　采访中，记者联系到洛阳职业技术学院招生就业处招生科科长张玉娟，她曾是王巧玉的年级辅导员。“听说巧玉救人，一点儿都不意外，这小姑娘在校几年进步非常大！2019年入校担任班长，还递交入党申请书。”张玉娟说，大二学期，王巧玉曾在一份申请材料中写下“人生规划”，让她印象尤为深刻——“我想要到基层去工作，去为更多有需要的人提供帮助。”

　　“王巧玉同学能够在第一时间义无反顾地冲上去，给病人以精确准确的治疗，使其转危为安，一是说明有扎实的业务技术，还说明了她道德品质优秀，在关键时刻冲上去，拿得下。医院非常希望有这样的同学加入我们的队伍。”洛阳市第三人民医院院长邢建武说。

　　如今，王巧玉正在用实际行动，一步步去印证她的梦想！（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 常书香 任倩 文/图/视频）

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　　实习护士路遇车祸救人一命 得知此事医院对其破格录用
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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