30日起，豫C牌照九座以下ETC小客车通行孟津、偃师境内高速免费

刚刚，记者从洛阳市交通运输局获悉，洛阳市人民政府已与河南省交通运输厅协议，约定自4月30日起，豫C牌照九座以下安装ETC的小型客车免费通行偃师、孟津境内高速公路。

刚刚，记者从洛阳市交通运输局获悉，洛阳市人民政府已与河南省交通运输厅协议，约定自4月30日起，豫C牌照九座以下安装ETC的小型客车免费通行偃师、孟津境内高速公路。

据了解，近年，洛阳两次实行高速免费通行政策，涉及环城高速和通往济源高速路段。此次新增路段为：济洛高速小浪底南站至洛阳绕城高速段(覆盖孟津西站)、连霍高速偃师东站至洛阳绕城高速段(覆盖会盟站)。免费路段通行费由市财政统一缴纳，车主不用缴纳。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张攀峰 文/图）