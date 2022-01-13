老城区首家智慧岛创新社区揭牌

绿树成荫、环境优美、功能完善。21日上午，洛阳古都科技智慧岛创新社区(南区)正式投用运营，这是老城区揭牌的第一家智慧岛创新社区。

绿树成荫、环境优美、功能完善。21日上午，洛阳古都科技智慧岛创新社区(南区)正式投用运营，这是老城区揭牌的第一家智慧岛创新社区。

古都科技智慧岛创新社区(南区)位于唐宫东路256号，由1952年建设的洛阳起重机厂改建而成，占地面积191亩，由洛阳古都发展集团有限公司运营。该创新社区坚持以产业发展为主导、以科技创新为支撑、以人才汇聚为重点、以社区空间为载体，依托城市区现有资源基础，拓展完善“科技+产业+生活+公共服务”功能，不断集聚培育科技型中小企业，增强青年人才聚合力，成为老城区经济发展的新引擎。截至目前，古都科技智慧岛创新社区(南区)已吸引100多家企业入驻，2021年实现年产值3.9亿元。

今年，洛阳市将高质量建设智慧岛创新社区，瞄准电子信息、人工智能、数字经济等产业，全年规划建设7至10个智慧岛创新社区，实现都市核心区和功能区全覆盖。

老城区相关负责人透露，下一步将加快洛阳古都科技智慧岛创新社区(北区)建设，持续优化创新环境，不断完善社区功能，打造青年友好型城区，吸引更多有志青年到老城创业。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 石智卫）