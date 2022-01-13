王城公园：万紫千红花满园 “熊猫脸”羊驼母子来卖萌

“须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”进入四月中旬，洛阳市王城公园满园牡丹盛开，漫步园中，幽幽花香沁人心脾，姹紫嫣红让人沉醉。

“须是牡丹花盛发，满城方始乐无涯。”进入四月中旬，洛阳市王城公园满园牡丹盛开，漫步园中，幽幽花香沁人心脾，姹紫嫣红让人沉醉。

游客观赏晚开牡丹

目前，该园共有300多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的40%，盛开的牡丹品种有海黄、黄冠、黑豹、金阁、新七福神等，初开的牡丹品种有春柳、公主、豆绿、粉涂鸦等。

“海黄”牡丹盛放

其中，黄色系牡丹花开最艳，绿色系牡丹花开最奇。在王城公园月亮门附近，海黄、黄冠等黄色系牡丹连片盛放，微风吹过，花香扑鼻。豆绿、春柳、绿幕隐玉等绿色系牡丹，是妥妥的“网红牡丹”，它们的花瓣大多白中带绿，颜色清新淡雅，花开时清丽雅致，有超凡脱俗之感。