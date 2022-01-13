洛阳纪检监察机关对违规吃喝、违规收送礼品礼金再施重拳

记者21日从洛阳市纪委监委获悉，全市纪检监察机关将持续开展违规吃喝、违规收送礼品礼金(以下简称“两违规”)专项整治工作。

记者21日从洛阳市纪委监委获悉，全市纪检监察机关将持续开展违规吃喝、违规收送礼品礼金(以下简称“两违规”)专项整治工作。

洛阳市纪委监委相关负责人介绍，“两违规”专项整治工作坚持有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就重点整治什么问题。其间，纪检监察机关将紧盯违规公款吃喝、“不吃公款吃老板”、“酒局圈”、基层吃拿卡要、公款购送节礼、收送“雅礼”六个方面，精准靶向纠治。

●违规公款吃喝。包括“吃公函”、化整为零或变通开支报销违规吃喝费用、虚列开支套取公款用于吃喝、将违规吃喝费用转嫁到下属单位或企业、公务和商务接待中的餐饮浪费等。

●“不吃公款吃老板”。包括违规接受管理和服务的企业提供的宴请，把相关企业经营人员当“饭票”长期“吃老板”，在企业内部食堂违规吃喝或企业经营人员安排的隐蔽场所吃喝。

●“酒局圈”。违规组织和参加以老乡、校友、同学、同行、球友等名义发起的背后潜藏利益勾兑、团团伙伙问题的饭局、酒局。

●基层吃拿卡要。包括利用为基层群众办事之机搞雁过拔毛，“不见好处不办事、收了好处乱办事”，变相索取或违规收受群众财物、接受群众宴请等。

●公款购送节礼。节日期间违规用公款购买高档烟酒茶、高价月饼、蟹卡蟹券等请客送礼，违规收受管理和服务对象赠送或其他可能影响公正执行公务的礼品礼金、消费卡(券)、有价证券等，尤其是利用物流快递收送礼品、通过网络支付平台收送礼金等隐形变异问题。

●收送“雅礼”。包括利用管辖范围内的名贵特产特殊资源拉关系、找靠山、谋取私利，以“雅好”之名收送字、画、玉、石和工艺品等。

据介绍，纪检监察机关将把抓关键节点作为开展“两违规”问题专项整治的重要突破口，紧盯五一、端午、中秋、国庆等重要节日，着力查处一批在重要节点不收敛不收手的突出问题，精准通报一批“节日腐败”典型案例。在查处“两违规”问题时，纪检监察机关还将深挖彻查背后的腐败问题，一刻不停打好党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战、持久战，助力建设持久风清气正的政治生态。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋）