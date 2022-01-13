20日至21日，市长徐衣显带队到安徽省蚌埠市凯盛科技集团考察对接，并与中国工程院院士、中国建材集团总工程师、凯盛科技集团董事长彭寿等举行高层会谈，双方就深化战略合作、加快项目推进等达成共识。

徐衣显带队赴安徽蚌埠考察洽谈硅基新材料项目

项目为王精准招商抢抓产业发展新风口

深度对接战略合作打造集群培育新地标

20日至21日，市长徐衣显带队到安徽省蚌埠市凯盛科技集团考察对接，并与中国工程院院士、中国建材集团总工程师、凯盛科技集团董事长彭寿等举行高层会谈，双方就深化战略合作、加快项目推进等达成共识。

在蚌埠期间，徐衣显一行实地考察了凯盛科技集团旗下的国显科技公司、光伏材料公司、中光电科技公司、光电材料公司、浮法玻璃国家重点实验室、柔性玻璃应用研究实验室和玻璃新材料研究总院等，深入车间、展厅、化验室，详细了解显示产业布局、超薄柔性玻璃研发应用等情况，体验凯盛科技集团坚持自主创新与产业发展双轮驱动、创新链与产业链两链融合等生动实践和显著成效，深入探讨抢抓新阶段新格局产业风口机遇，发挥洛阳优势壮大硅基新材料产业。

在会谈中，徐衣显首先代表江凌书记和洛阳市委市政府对彭寿院士及中国建材集团、凯盛科技集团长期以来关心支持洛阳发展表示衷心感谢。徐衣显指出，当前，洛阳市正坚持项目为王、创新引领，积极培育信息显示材料等10个重点产业集群，特别是得益于凯盛科技集团龙头引领，洛阳玻璃产业基础更加巩固、竞争优势更加突出，具备了抢抓风口、跨越发展的有利条件。展望未来，凯盛科技集团业务板块、优势领域和洛阳产业基础、发展方向的契合度高、结合点多，深化务实合作是互利共赢之举，必将给洛阳产业升级注入强劲动力，为凯盛科技集团发展开辟广阔空间。

双方围绕“一个总部经济、一个研发及展示中心、三个生产基地”的相关投资模式、建设方式、任务分工、节点管控等具体事项进行细致研究，分别明确牵头领导、工作专班，细化路线图、任务表，实行倒排工期、挂图作战，合力推动碲化镉薄膜太阳能玻璃、高世代玻璃基板、信息显示技术创新中心等项目尽快落地，争取早日建成、早见效益。项目涉及的县区和部门一致表示，将坚持服务围着项目转、要素跟着项目走、产业盯着项目干，共同打造玻璃新材料全产业链，在新型显示、新能源等产业新赛道上赢得发展先机、创造产业新奇，开创机遇共享、发展共赢新局面。

侯占国、张汉智等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪)