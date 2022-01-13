扩散！洛龙区2022年第二批HPV疫苗预约即将开始

21日，记者从洛龙区疾控中心获悉，近日，该区2022年九价宫颈癌疫苗到货，4月22日开始接受线上预约，本次线上预约仅针对目前在洛阳市(7区7县)上学、工作、生活的居民。四价HPV疫苗缺货，暂不开放预约。

21日，记者从洛龙区疾控中心获悉，近日，该区2022年九价宫颈癌疫苗到货，4月22日开始接受线上预约，本次线上预约仅针对目前在洛阳市(7区7县)上学、工作、生活的居民。四价HPV疫苗缺货，暂不开放预约。

此次网上预约共开放四家预防接种门诊。九价HPV疫苗预约6384人，全部实行网上预约。

预约时间与方式：

本次疫苗接种全部实行网络预约，不接受电话和现场预约。市民可通过微信公众号“洛龙疾控”预约。

开通在线预约时间：2022年4月22日8:14起，2022年4月22日10:00结束预约。

本次参加预约接种的单位及九价HPV疫苗数量：

洛龙区和光园社区卫生服务中心预防接种门诊：3136人份

接种时间：4月23日14:00—16:30

4月25日—4月30日14:00—16:30

洛龙区关林社区卫生服务中心预防接种门诊：1120人份

接种时间： 4月25日—4月29日14:30—16:30

洛龙区科技园社区卫生服务中心预防接种门诊：1008人份

接种时间：4月25日—4月27日14:30—16:30

洛龙区龙门镇卫生院预防接种门诊：1120人份

接种时间：4月25日—4月29日14:30—16:30