洛阳市9家单位被认定为河南省科普教育基地

近日，河南省科学技术协会、河南省文明办公布2022年度河南省科普教育基地认定名单，洛阳市共有9家单位上榜。
近日，河南省科学技术协会、河南省文明办公布2022年度河南省科普教育基地认定名单，洛阳市共有9家单位上榜。
近日，河南省科学技术协会、河南省文明办公布2022年度河南省科普教育基地认定名单，洛阳市共有9家单位上榜。
一、直接认定名单
以下单位成功创建全国科普教育基地，直接认定为河南省科普教育基地(或省级基地有效期延长至2026年)：
1.洛阳龙门海洋馆
2.东方红农耕博物馆
3.洛阳市隋唐城遗址植物园
二、新认定名单
●科技场馆类
汝阳县科学技术馆
洛阳市孟津区科学技术馆
洛阳平乐正骨博物馆
●公共场所类
洛阳市王城公园
鸡冠洞风景名胜区
黄河神仙湾科普教育基地
（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
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