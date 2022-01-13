洛阳市9家单位被认定为河南省科普教育基地

近日，河南省科学技术协会、河南省文明办公布2022年度河南省科普教育基地认定名单，洛阳市共有9家单位上榜。 近日，河南省科学技术协会、河南省文明办公布2022年度河南省科普教育基地认定名单，洛阳市共有9家单位上榜。 一、直接认定名单 以下单位成功创建全国科普教育基地，直接认定为河南省科普教育基地(或省级基地有效期延长至2026年)： 1.洛阳龙门海洋馆 2.东方红农耕博物馆 3.洛阳市隋唐城遗址植物园 二、新认定名单 ●科技场馆类 汝阳县科学技术馆 洛阳市孟津区科学技术馆 洛阳平乐正骨博物馆 ●公共场所类 洛阳市王城公园 鸡冠洞风景名胜区 黄河神仙湾科普教育基地 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）