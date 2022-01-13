61家洛阳企业“云端”参加第131届广交会

4月15日，第131届中国进出口商品交易会(广交会)在线上举办。记者21日从洛阳市商务局获悉，洛阳共有61家企业参会参展，通过“云端”广交全球客户。

4月15日，第131届中国进出口商品交易会(广交会)在线上举办。记者21日从洛阳市商务局获悉，洛阳共有61家企业参会参展，通过“云端”广交全球客户。

在本届广交会上，洛阳市共有花都家具、天久科技、北方企业等61家企业参会参展，涉及20个展区，包括家具、餐厨用具、摩托车、电子电气、车辆、通用机械及工业零部件等。其中，一般性展位58个，品牌展位3个。各参展企业通过数字技术和国内外采购商在线对接、互动交流，把握市场需求，向全球展示洛阳制造，提升企业影响力。

“在全球疫情持续影响下，客户进不来，企业出不去，我们获取订单在很大程度上得益于广交会这个享誉全球的品牌展会。”参会的洛阳欧思来商贸有限公司负责人说。

洛阳市商务局相关负责人介绍，广交会是外贸企业拓展市场的重要手段，在国内国际有重要影响力。无论是线下还是“云端”，六十多载不中断的历史让广交会积淀出数量庞大的“铁杆粉丝”，无数企业在这个闻名中外的贸易促进平台上深耕海外市场、做大贸易“朋友圈”、打造中国品牌。下一步将努力为全市企业争取更多广交会展位，帮助企业进一步拓展市场，同时，积极为企业争取中小企业开拓国际市场、出口信用保险等政策资金支持，鼓励企业扩大进出口。也欢迎广大企业把握机会、走出国门，积极开拓国际市场。

广交会创办于1957年4月25日，每年春秋两季在广州举办，由商务部和广东省人民政府联合主办，是中国目前历史最长、层次最高、规模最大、商品种类最全、到会采购商最多且分布国别地区最广、成交效果最好的综合性国际贸易盛会，被誉为“中国第一展”。本届广交会以“联通国内国际双循环”为主题，分为线上展示平台、供采对接服务、跨境电商专区三部分，按照16大类商品设置电子家电、建材家装、工业制造等8大板块50个展区，并继续设立“乡村振兴”专区，供所有脱贫地区参展企业集中展示。本次广交会将持续到4月24日，其间预计境内外参展企业超2.5万家，280万件尖端产品、逾89万件新品将在“云端”展出。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 高泓）