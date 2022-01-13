存在消防安全隐患！洛阳这两家单位被曝光

日前，洛阳市消防救援支队针对复工复产企业、商超、市场等人员密集场所开展消防安全隐患排查，并对在排查过程中发现的存在消防安全隐患的单位予以曝光，敦促其尽快进行整改。

日前，洛阳市消防救援支队针对复工复产企业、商超、市场等人员密集场所开展消防安全隐患排查，并对在排查过程中发现的存在消防安全隐患的单位予以曝光，敦促其尽快进行整改。 日前，洛阳市消防救援支队针对复工复产企业、商超、市场等人员密集场所开展消防安全隐患排查，并对在排查过程中发现的存在消防安全隐患的单位予以曝光，敦促其尽快进行整改。 两家存在消防安全隐患的单位： 1、伊滨区李村镇星宝塑粉厂 地址：伊滨区李村镇南寨社区 隐患：灭火器过期，工作人员不熟悉操作，厂房内违规停放电动车。 2、嵩县思达百货超市 地址：嵩县白云大道水利局楼下 隐患：场所内线路未做穿管阻燃保护，堆放杂物遮挡灭火器，抽查一具灭火器指针不在绿色区域内(压力过大)。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图)