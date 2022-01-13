洛阳市政府最新通知！

《洛阳平台城市建设2022年细化措施》印发。

洛阳市人民政府

关于印发洛阳平台城市建设2022年细化措施的通知

洛政〔2022〕17号

各县区人民政府，市人民政府有关部门，各有关单位：

现将《洛阳平台城市建设2022年细化措施》印发给你们，请认真贯彻落实。

2022年4月13日

洛阳平台城市建设2022年细化措施

为加快洛阳平台城市建设，依据《洛阳市平台城市建设行动计划》，制定2022年细化措施如下：

一、做强交通枢纽功能，夯实平台城市基础支撑

(一)推进铁路基础设施建设

1.加速构建洛阳高铁“十”字架构。12月底前，配合国铁集团推进呼南高铁焦作经洛阳至平顶山段前期工作，并争取早日开工。同时，争取洛宜铁路改迁、跨黄河公铁两用桥等节点性工程纳入呼南高铁整体项目。

牵头单位：市发改委

2.积极谋划铁路交通“四网融合”。6月底前，积极与济源对接，联合启动洛济城际铁路前期研究工作。12月底前，按照省统一部署，谋划推进市域(城际)铁路，积极融入郑州都市圈。

牵头单位：市发改委、轨道集团

3.推进城市轨道交通二期建设规划报批。12月底前，积极做好二期建设规划规模论证及报告完善等工作，争取按程序上报。

牵头单位：轨道集团

(二)提升航空基础设施保障能力

4.加快机场综合保障能力提升工程。统筹推进提升工程方案优化、立项报批、环评审批、施工招标等各项工作，6月底前，确定项目投资主体和设计方案，明确出资比例及产权归属，完成项目立项(代可研)报告调整，并推进上报事宜。9月底前，完成项目立项(代可研)评审等相关工作，并开展项目初步设计及概算编制工作。11月底前，完成项目初步设计及概算编制，征求中南管理局、飞行学院洛阳分院等相关单位意见，完成初步设计及概算评审工作。12月底前，完成施工图设计及项目招标相关工作，办理建设手续，并争取开工建设。同时，积极开展机场改扩建工作。

牵头单位：市商务局、发改委，北郊机场，洛阳文旅集团

5.增开机场国内外航线。积极增开和优化航线航班，强化航空市场化运营措施，重点增开珠三角、长三角等重点城市以及国内旅游城市航班，10月底前，实现通航29条航线。

牵头单位：洛阳文旅集团

6.加快万安通用机场运营。6月底前，完成一期验收和项目运营前期工作；9月底前，取得A类通用机场运营许可证；12月底前，积极开展通航嘉年华活动和首条通航航线开辟工作。

牵头单位：洛阳文旅集团

7.积极推进洛宁通用机场建设。加快洛宁通用机场前期工作，12月底前，取得军方对机场选址意见核准，并完成项目可行性研究报告编制等工作。

牵头单位：市发改委，洛宁县政府

(三)完善公路基础设施网络布局

8.实施“13445”高速公路项目。加快栾川至卢氏高速、济源至新安高速、郑州至洛阳高速、沁阳至伊川高速等在建高速公路项目建设，6月底前，开展渑淅高速洛宁至栾川段、嵩县至内乡高速前期工作，并推动尽早落地实施；12月底前，渑池至淅川高速渑池至洛宁段、连霍二广高速联络线(组团高速新安至伊川段)建成通车。

牵头单位：市交通运输局

9.加快干线公路建设。4月底前，S319夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程建成投用；5月底前，S315郑卢线宜阳县城至洛宁界段改建工程建成投用；8月底前，完成S312沿黄线新安境仓田村至新渑交界段新建工程土地、林业等相关手续办理，并全线开工建设；12月底前，完成S539偃师山化至顾县营房口改建工程、涧宜线(红旗大道东延)项目。同时，将跨黄河公铁两用桥公路引桥和引线纳入G208国道改建项目，加快推进建设。

牵头单位：市交通运输局

(四)打造国家物流枢纽承载城市

10.高水平建设生产服务型国家物流枢纽。加快涧西片区东方红(洛阳)国际陆港一期铁路口岸海关监管作业区和伊川片区华晟物流大宗商品物流园二期项目建设，12月底前，完成建设任务。

牵头单位：市发改委、交通运输局、商务局，涧西区、伊川县政府

(五)构建新一代信息网络基础设施布局

11.推进中部云谷重点项目建设。加快进行项目配套工程建设，11月底前，具备3760个安装机架能力，实现中部云谷二期项目竣工。

牵头单位：市工信局，洛龙区政府，移动公司

12.推广工业互联网标识解析二级节点应用。围绕重点行业开展标识解析试点示范，充分发挥标杆项目引领作用，加大宣传力度，积极推进在行业内复制推广。

12月底前，标识注册量力争达到1000万条。

牵头单位：市工信局，国宏集团

13.加快云平台和大数据中心建设。9月底前，推进市直各部门政务数据迁移上云，完成智慧洛阳数据“中台”建设。12月底前，完善智慧洛阳云平台架构，对智慧洛阳云平台资源进行扩充，增加智慧洛阳云平台购买服务目录，综合提升云平台和政务信息系统的应用和安全防护能力。

牵头单位：市政数局

14.加快智慧养老网络体系建设。12月底前，完成全市58个综合养老服务中心和100个养老机构视频监控安装，并纳入智慧养老服务与消防安全信息平台。通过智慧养老服务平台线上监管，实现对全市社区养老服务设施运营绩效、日常管理、消防安全的月度、年度量化综合考核，并联合洛快办APP、洛阳市一卡通实现对全市80岁以上老人高龄津贴线上申请、审核、发放及资金监管整体提升，进一步提高我市养老服务的水平和质量。

牵头单位：市民政局

15.加快智慧医疗网络体系建设。加快推进公共卫生大数据中心建设，加快推进我市卫生健康业务系统迁移上云工作，同步完善医疗健康大数据共享机制，积极探索“互联网+医疗健康”新模式，普及推广居民电子健康卡使用。12月底前，完成卫生健康核心业务系统升级优化，构建“家庭—社区—医疗机构”三位一体覆盖洛阳市全体居民的智慧城市健康信息化系统和健康保障体系。

牵头单位：市卫健委

16.加快5G网络建设布局。加强5G专项规划统筹实施，全力加速5G基站配套设施新建及改造进度，提升5G基站功能，12月底前，5G基站建设规模累计达9000个，实现乡镇及中心村以上全覆盖。

牵头单位：洛阳铁塔公司、移动公司、电信公司、联通公司