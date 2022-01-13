4月22日洛阳牡丹花情预报

牡丹花品冠群芳，况是其间更有王。四色变而成百色，百般颜色百般香。目前，市区牡丹观赏园晚花品种牡丹进入盛花期。牡丹观赏园内紫藤、玫瑰、猥实等桃李争艳。
牡丹花品冠群芳，况是其间更有王。四色变而成百色，百般颜色百般香。目前，市区牡丹观赏园晚花品种牡丹进入盛花期。牡丹观赏园内紫藤、玫瑰、猥实等桃李争艳。
牡丹花品冠群芳，况是其间更有王。四色变而成百色，百般颜色百般香。目前，市区牡丹观赏园晚花品种牡丹进入盛花期。牡丹观赏园内紫藤、玫瑰、猥实等桃李争艳。
王城公园：全园共有约260多个品种牡丹成片开放，主要分布在牡丹仙子观赏区、甘棠洲观赏区。其中盛开的牡丹品种有海黄、黄冠、黑豹、金阁、新七福神等；初开的牡丹品种有豆绿、春柳、公主、粉涂鸦、柠檬梦等。园内鲁冰花、花毛茛、大花飞燕草、毛地黄、南非万寿菊等争妍斗艳。
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