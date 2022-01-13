瀍河区建成投用3个厨余垃圾处理中心 日处理量达到12吨【视频】

“胶带属于哪种垃圾，小朋友知道吗？”20日，在洛阳市瀍河区恒大绿洲小区东区的广场内，垃圾分类宣传员正在指导一个小女孩玩垃圾分类转盘游戏。

“胶带属于哪种垃圾，小朋友知道吗？”20日，在洛阳市瀍河区恒大绿洲小区东区的广场内，垃圾分类宣传员正在指导一个小女孩玩垃圾分类转盘游戏。

转盘中心写着垃圾分类字样，周围是冰箱、报纸、过期食品、剩饭剩菜等不同类型垃圾的名称。现场工作人员介绍，他们通过游戏增加互动，吸引更多群体参与。答对者还能获得小礼品。除了游戏外，倡导垃圾分类的标识在该小区也随处可见。

在广场北侧的智能垃圾分类站前，不少居民在工作人员指引下，将快递纸箱、废旧衣物等垃圾投进相应的垃圾箱，赚取积分兑换小礼品。

近年来，瀍河区把垃圾分类作为全面推进“生态环保、绿色低碳、宜居宜业美丽新瀍河”目标的重要抓手，有序推进，辖区居民对垃圾分类的认可度、参与度不断提升。