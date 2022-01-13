洛阳一条路以“富弼”命名 背后的故事可不少

历史上，与洛阳有关的重要人物很多，其中一些人名至今仍被人所熟知，还一些人对于公众来说却显得有些陌生，富弼就是其中之一。在我市洛龙区，有一条街道就是为了纪念富弼而命名的。

历史上，与洛阳有关的重要人物很多，其中一些人名至今仍被人所熟知，还一些人对于公众来说却显得有些陌生，富弼就是其中之一。在我市洛龙区，有一条街道就是为了纪念富弼而命名的。

小街不长，纪念北宋一代名相

富弼北街位于洛龙区，北起滨河南路，南至开元大道，全长约一公里，道路两侧多为居民小区，是一条烟火气十足的道路。富弼北街名字中之所有一个北字，是因为在相关规划中还有一条富弼南街与之对应，不过目前该路处于待修状态。

在富弼北街东西两侧，还有两条与之平行的“名人路”，分别是张衡街和宇文恺街。从记者的走访情况来看，这一带的居民，对张衡和宇文恺或多或少有些了解，但对富弼这个名字，多数人感到陌生，对其事迹也知之甚少。

实际上，富弼在北宋仁宗、英宗、神宗三代均为重臣，曾与“先天下之忧而忧”的范仲淹、“铁面无私”的包拯、“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”的作者晏殊同朝为官，先后经历了庆历新政和熙丰变法(又称王安石变法)两次重要改革，还在国家边事危机中做出过突出贡献，称得上德才双馨的一代名相。

2008年，原洛阳市第二文物工作队在对位于王城大道东、陇海铁路北史家屯村的一处建设工地进行考古发掘时，发现了富弼夫妇及其家族墓葬。除少量遗物和壁画外，最重要的发现就是一方1.4米见方、厚35厘米的富弼墓志。

这方墓志全文近7000字，是由当时的资政殿学士、通仪大夫韩维撰文，端明殿学士兼翰林孙永书丹。墓志盖撰文者为宋代名相司马光。这是中原地区迄今出土的一方尺寸最大、志文最多的墓志。这则消息一经报道，立刻在相关领域引起轰动。有专家表示，富弼墓志如此鸿篇巨制，在全国都不多见，撰文者、书丹者均为书法大家，其历史、文学、书法价值都很高，墓志上的记载对于证史补史起到了重要作用。