守护蓝天精灵！洛阳观测记录鸟类达431种

21日，洛阳市启动第41个“爱鸟周”主题宣传活动，以“守护蓝天精灵，共享美好家园”为主题，通过举办鸟类摄影作品展、爱鸟护鸟签名活动、文明观鸟拍鸟倡议等方式，提高全社会保护意识，促进人与自然和谐相处。

21日，洛阳市启动第41个“爱鸟周”主题宣传活动，以“守护蓝天精灵，共享美好家园”为主题，通过举办鸟类摄影作品展、爱鸟护鸟签名活动、文明观鸟拍鸟倡议等方式，提高全社会保护意识，促进人与自然和谐相处。

生态环境好不好，鸟类是用翅膀来投票的。近年，洛阳高度重视野生动植物保护工作，持续加大以候鸟为重点的野生动物保护力度，加大自然保护地建设和湿地生态修复，相继建立了总面积达14.12万公顷的39处自然保护地，鸟类及各种野生动物栖息地得到有效保护、种群得到较好恢复。目前，全市观测记录鸟类431种，占野生陆栖脊椎动物总数565种的76.28%。黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭、灰鹤、白琵鹭、大天鹅等70多种珍稀濒危鸟类常年来洛越冬。

当日，洛阳市林业、城管等部门联合发出了爱鸟护鸟、文明观鸟拍鸟倡议，呼吁全社会积极行动起来，共同保护鸟类等野生动物。同时，群众发现捕捉、投毒、猎杀野鸟、破坏野鸟栖息地等违法犯罪行为，要及时向当地林业部门或公安部门举报，共建绿色美好家园。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 刘朝辉 文/图）