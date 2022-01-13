体育志愿服务进社区 引领居民健康快乐生活

“做热身运动时，从小幅度拉伸开始，不要用力过猛，略微出汗就可以了。”今天上午，在洛阳市洛龙区关林街道石油社区地勘三院小区的运动场上，身穿“红马甲”的王悦认真地给居民王桂芬进行运动指导。

“做热身运动时，从小幅度拉伸开始，不要用力过猛，略微出汗就可以了。”今天上午，在洛阳市洛龙区关林街道石油社区地勘三院小区的运动场上，身穿“红马甲”的王悦认真地给居民王桂芬进行运动指导。

50岁的王桂芬告诉记者，以前，她总担心运动方法不对伤膝盖，不敢尝试球类、健步走等运动。听说小区有了体育服务志愿者，她专门带着羽毛球拍下楼，“先问清楚咋避免运动损伤，锻炼时遇到问题也能随时求助。”

王悦是石油社区文明实践站工作人员，前不久，在关林街道的组织下，她和同事们经过运动急救知识学习等，便深入小区对居民进行体育服务。“除了为居民提供运动咨询，还会针对老人、儿童在运动中出现的突发情况采取紧急措施。”

平整的塑胶场地、整洁的运动设施、细致的运动咨询、贴心的运动指导……记者在采访中了解到，在关林街道下辖的多个社区，都少不了体育服务志愿者的身影。

“多个老旧小区的运动场地翻新、整修之后，对居民的相关服务也得跟上。”关林街道新时代文明实践所负责人高维玮说，自从各个新时代文明实践站的“红马甲”在小区运动场地、社区体育公园开展体育指导服务，居民主动投身运动健身的积极性明显增强。