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照顾百岁养母、创下生命奇迹的洛阳人郭长森获正能量奖【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.21 17:05

　　今天上午，记者从阿里巴巴天天正能量获悉，本网之前报道的照顾百岁养母、创下一个个“生命奇迹”的52岁洛阳人郭长森（相关稿件：《洛阳52岁养子照顾百岁养母，创下一个个“生命奇迹”》），获得天天正能量联合《洛阳晚报》颁出的正能量奖及5000元奖金。

　　52年前，郭长森在出生三天后被遗弃，是养母陈素芳力排众议将他从死亡线上拉了回来；52年后，对于因脑梗生活失去自理能力的陈素芳，郭长森也像当年不服命运的母亲一样，一次次用爱将医生断言的“最多三个月生命”改写至半年、一年、两年……

　　都说久病床前无孝子，但郭长森却说，养育之恩难报答。在郭长森看来，这辈子能做陈素芳的儿子是一种缘分，也是一种幸运。“在我妈突发脑梗生活完全不能自理后，我的第一反应是害怕，害怕自己变成‘没妈的孩子’，害怕来不及好好尽孝。”郭长森表示，也是从那时开始，他下定决心要和命运抗争。

　　除了常年精心的照护，郭长森发现经常出去走走看看也有助于母亲的康复，于是，他便将锅碗瓢盆装车，带着百岁母亲开始短途自驾游，“好风景会让母亲好心情，路途上的轻微颠簸对她的肌肉也是种锻炼。”

　　就这样，多年过去，陈素芳的身体状况没有恶化，精神也越来越好，不少人都说，这是儿子为母亲创造的“生命奇迹”。

　　天天正能量的颁奖词中这样写道：“百岁养母因脑梗生活失去自理能力，身为养子的他，静心照顾，还带着母亲短途自驾游。坎坷的身世，苦难的经历，未曾改变他善良的天性，反而让他更加懂得珍惜和感恩。羊有跪乳之恩，鸦有反哺之义，养母当年力排众议将他从死亡线上拉了回来，如今他一次次用爱将医生断言的“最多三个月生命”改写至半年、一年、两年……都说久病床前无孝子，他却用实际行动，演绎了人间至孝。他的一句‘进门还能喊声妈就是幸福’，表达的不仅仅是责任和担当，更是温暖人间的真情真义。奖励致敬，愿命运厚待每一个有情有义的人。”

　　得知自己获得该奖项及5000元奖金后，郭长森既开心又意外，他表示自己只是做了身为儿女应该做的事，却得到了这么大的肯定和鼓励，他将会把来自社会的这份爱心与善意珍藏心中，继续精心照顾好母亲，做好正能量的传播者。

　　天天正能量是阿里巴巴集团联合《洛阳晚报》在内的全国100多家主流媒体共同打造的大型公益平台，旨在通过奖励平凡人的善行义举、组织开展创新公益活动，唤醒和改变人心，推动社会向善向上。截至目前，天天正能量总计投入公益金9000多万元，直接奖励人数上万人。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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