洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市规划展示馆22日恢复开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市规划展示馆 2022.04.21 17:06

　　今日，洛阳市规划展示馆微信公众号发布开馆公告，洛阳市规划展示馆在严格执行疫情防控工作的前提下，根据实际情况及风险评估，决定于2022年4月22日(星期五)起恢复开放。

　　开放时间

　　每周二至周日上午9：00—下午17：00，16：30停止入馆，每周一闭馆(国家法定节假日除外)

　　开放范围

　　一楼、二楼、三楼所有展览正常开放。总规模型沙盘秀、5D影院、飞行影院、能量单车、赛道英雄等易形成人员聚集区域暂不开放。

　　入馆须知

　　(一)严格执行预约制

　　按照“限流、预约、错峰”，实行实名制预约，执行先预约后参观的管理办法，谢绝未预约者入馆；每日预约限额1000人，每小时流量不超过200人次，当馆内人员密度较大时，我馆将采取限流等相关措施。目前只接受散客(个人)预约，请关注“洛阳市规划展示馆”微信公众号进行预约。

　　(二)观众凭场所码、行程码、预约码入馆参观，入馆后须全程佩戴口罩，保持1米安全距离。暂不接待中高风险等级地区的游客和近14日内有中高风险等级地区旅居史及健康码异常或行程码带*的游客。

　　(三)为落实洛阳市来(返)洛人员“3天2检”的疫情防控要求，洛阳市域外游客必须提供入洛时核酸检测阴性证明(纸质版和电子版均可)，方可入馆。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
        喜爱豫剧的读者，可能知道在豫剧曲目中，有一传统剧目《曹凤甲夺状元》。主人公曹凤甲是洛阳伊川人，其中两...
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
  • ·在大禹传说中，看三涂山美景
  • ·牡丹配古建 国色映国风
    		•
    		 
    新闻排行
  • 全供事业编！涧西区招聘教师50人
  • 五一前后，洛阳市将再添一批社区健身中心
  • 226家！洛阳首批市级“专精特新”中小...
  • 洛阳街头蔷薇花墙成“网红” 市民打卡...
  • 洛阳市政府最新通知！
  • 隋唐大运河博物馆何时对外开放？洛阳...
  • 总编一线行：偃师区乘风而上 闯出高质...
  • 2022年河南省对口招生工作通知发布 11...
  • 孟津至洛阳302路公交恢复运营
  • 价值12万余元的翡翠首饰落在KTV 民警...
    		•
    百姓呼声
    吉彩游泳馆租赁到期，储值卡余额怎么处理
    自来水公司对于家庭用水多的是否有优惠？
    精彩图片
    九大色系新品种牡丹盛...
    西苑公园牡丹盛开 游客...
    藏在洛博里的“牡丹”
    九洲池里牡丹香
    精彩热帖

    花海园丁

    晚樱

    洛浦晨月

    为觅春踪垄上行
    /欢乐在孟津结缘农场
    /人像篇 牡丹花之艳
    /我在春花灿漫时
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605