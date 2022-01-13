洛阳市规划展示馆22日恢复开放

今日，洛阳市规划展示馆微信公众号发布开馆公告，洛阳市规划展示馆在严格执行疫情防控工作的前提下，根据实际情况及风险评估，决定于2022年4月22日(星期五)起恢复开放。

今日，洛阳市规划展示馆微信公众号发布开馆公告，洛阳市规划展示馆在严格执行疫情防控工作的前提下，根据实际情况及风险评估，决定于2022年4月22日(星期五)起恢复开放。

开放时间

每周二至周日上午9：00—下午17：00，16：30停止入馆，每周一闭馆(国家法定节假日除外)

开放范围

一楼、二楼、三楼所有展览正常开放。总规模型沙盘秀、5D影院、飞行影院、能量单车、赛道英雄等易形成人员聚集区域暂不开放。

入馆须知

(一)严格执行预约制

按照“限流、预约、错峰”，实行实名制预约，执行先预约后参观的管理办法，谢绝未预约者入馆；每日预约限额1000人，每小时流量不超过200人次，当馆内人员密度较大时，我馆将采取限流等相关措施。目前只接受散客(个人)预约，请关注“洛阳市规划展示馆”微信公众号进行预约。

(二)观众凭场所码、行程码、预约码入馆参观，入馆后须全程佩戴口罩，保持1米安全距离。暂不接待中高风险等级地区的游客和近14日内有中高风险等级地区旅居史及健康码异常或行程码带*的游客。

(三)为落实洛阳市来(返)洛人员“3天2检”的疫情防控要求，洛阳市域外游客必须提供入洛时核酸检测阴性证明(纸质版和电子版均可)，方可入馆。⑥