最高30万元！洛阳市启动2022年度科技创新券申领工作

记者21日从洛阳市科技局获悉，洛阳市即日起启动2022年度科技创新券申领工作，有意申报的单位应于5月16日18时前进行在线申领。

记者21日从洛阳市科技局获悉，洛阳市即日起启动2022年度科技创新券申领工作，有意申报的单位应于5月16日18时前进行在线申领。

什么是科技创新券

科技创新券，是指在洛阳市注册的科技型中小企业在进行项目研发时，由政府向企业发放的一种电子凭证，用于支持其向高校、科研院所、科技服务机构等单位购买技术服务，开展产学研合作等研发活动。

科技创新券支持哪些对象

在洛阳市注册、具有独立法人资格、信用状况良好、未被计入“信用中国(河南)”黑名单的科技型中小企业及市属科研院所，依托科技创新研发项目均可申领科技创新券。

具体支持范围包括：企业与高校、科研院所、科技服务机构等单位开展产学研合作、技术交易等科技创新服务费用；企业因项目研发而发生的检验检测费用及在使用开放共享大型仪器设备服务平台中产生的服务费用；企业为提升研发能力购置科研仪器设备费用。