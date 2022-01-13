价值12万余元的翡翠首饰落在KTV 民警寻线索帮助找回

20日，洛阳西工公安分局巡特警大队民警李九江收到一面锦旗，这是市民朱女士送的。前几天，她在KTV唱歌，将价值12万余元的翡翠首饰丢失，民警帮其找回。

20日，洛阳西工公安分局巡特警大队民警李九江收到一面锦旗，这是市民朱女士送的。前几天，她在KTV唱歌，将价值12万余元的翡翠首饰丢失，民警帮其找回。

16日一大早，朱女士拨打110报警称，其翡翠首饰遗失在中州路与王城大道交叉口附近某KTV的包厢里。李九江与同事陆中杰、许广星赶到现场，朱女士一脸着急。他们询问得知，头天晚上，朱女士和一众好友到KTV唱歌，不慎将一块价值12万余元的翡翠首饰落在包厢，第二天早上发现翡翠首饰不见了，叫上朋友返回KTV寻找，但没找到，只得报警求助。

李九江等人了解完情况，挨个包厢又找了一遍，依然一无所获。他们询问工作人员，大家也都摇头说没见。他们得知包厢卫生由保洁负责打扫，此时保洁已下班。“我们与当晚值班的保洁联系，对方称捡到一块翡翠首饰。”李九江说，保洁想着首饰不值钱，随手放在储物柜内。

随后，李九江等人在保洁的储物柜内找到翡翠首饰，经核实正是朱女士遗失的。翡翠首饰失而复得，朱女士连连向民警道谢，后又专门制作一面锦旗，送给李九江及其同事。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋)