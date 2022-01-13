名额免费送！沉浸式研学课堂本周六在应天门开讲

洛阳亲子家庭的福利来了！本周六(23日)15：00至17：00，洛阳市应天门遗址博物馆沉浸式研学课程《“胡”看隋唐》活动“上线”，现向洛阳网、掌上洛阳客户端读者送出5个免费参与名额，家中孩子年龄为6-12周岁即可报名。

洛阳亲子家庭的福利来了！本周六(23日)15：00至17：00，洛阳市应天门遗址博物馆沉浸式研学课程《“胡”看隋唐》活动“上线”，现向洛阳网、掌上洛阳客户端读者送出5个免费参与名额，家中孩子年龄为6-12周岁即可报名。

2021年，该主题沉浸式研学课程首次推出。孩子们通过角色扮演变装游戏变身为胡商，以瓜果蔬菜为切入点，通过真实场景与实物结合的形式，切身感受胡人的贸易往来对大唐的社会经济、大众生活、建筑理念带来的深远影响，体验隋唐时期胡汉文化的交流与融合。

参与活动的家庭，不仅可以角色扮演体验沉浸式课堂，还能专享应天门多媒体投影秀专场播放2部影片和西域舞者舞蹈节目“胡旋舞”专场演出，学习胡旋舞并进行唐代宫廷舞台展示秀。

本次报名研学活动的家庭，还可参与上一节送一节的活动。赠送的课程为非遗类课程《采蓝制靛》，在九洲池畔蓝染手帕，享受春日欢乐亲子时光。

若您想参与此活动，可拨打隋唐洛阳城应天门、九洲池景区咨询电话0379-65063201报名，报名时请说明是洛阳网、掌上洛阳客户端读者。《“胡”看隋唐》活动地点为应天门遗址博物馆，《采蓝制靛》活动地点为九洲池遗址公园。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵奕鼎）