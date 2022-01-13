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宜阳返乡乡贤赵宏涛：让传统泥塑绽放新魅力【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.21 10:47

　　春日里的宜阳，生机勃勃。19日，记者走进位于锦屏镇的宜阳卓创陶瓷文化创意园“红星小镇”(以下称“红星小镇”)，两个雕塑娃娃立在门口，圆圆的肚皮，大大的嘴巴，憨态可掬。漫步“红星小镇”，路边的雕塑整齐排开，让人不由自主感叹：“这个小镇有点意思。”

　　沿着摆满雕像的小路一直走，来到了“宏涛艺术工作室”，文艺气息扑面而来。坐在石墩上给爷爷捶背的娃娃、一手端相机一手比“耶”的老汉、站在树下喊娃的妈妈……一个个泥塑作品将河洛乡村质朴而又温馨的场景展现在眼前。

　　“虽然都是农村里的场景，但我做的人物更时髦。”雕塑作者赵宏涛说，“我想要展示的是新农村、新生活，让更多人通过我的作品了解河洛文化”。

　　55岁的赵宏涛是宜阳县韩城镇官庄村人。从小就喜欢玩泥巴的他，在十几岁时，就跟着当地的民间艺人张乾拜师学艺。“通过学习才知道，想把泥巴捏好不是件容易事儿。”1987年，赵宏涛去西安美术学院学习油画雕塑，就此开启了他的艺术生涯。

　　学成之后，赵宏涛从事过电影海报制作、陶瓷设计、电影美工，还在北京一家雕塑公司做过城市环境雕塑设计，不仅体验了一把“北漂”，还靠自己的努力和实力积攒了财富。“但心里始终空空的。”2010年前后，他毅然回到家乡，用自己的积蓄开始创业，先后开办陶艺班和陶艺厂。

　　烂泥巴能捏出啥新花样？赵宏涛返乡创业之初，周围不少人都不看好。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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