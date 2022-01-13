点赞！社区“宠物管家” 让养宠更文明【视频】

“宠物要注意打预防针”“这个小家伙腿部有点问题”……20日，在洛阳市武汉路街道武汉路社区西城美苑小区广场，社区“宠物管家”开展了生动的文明养犬宣传活动，既让居民提升文明意识，又助力全国文明典范城市创建。

“宠物要注意打预防针”“这个小家伙腿部有点问题”……20日，在洛阳市武汉路街道武汉路社区西城美苑小区广场，社区“宠物管家”开展了生动的文明养犬宣传活动，既让居民提升文明意识，又助力全国文明典范城市创建。

随着物质生活水平不断提升，城市社区“宠物热”持续升温，小区、花园等公共空间中的宠物数量大大增加。近日，武汉路社区组织居民骨干成立“宠物管家”志愿服务队，充分发挥居民自治力量，让志愿服务更有针对性。

“以前有些居民遛狗不拴牵引绳，惊扰老人、小孩；深夜狗吠影响居民休息，这破坏了原本和谐的邻里关系。如今有了这支‘宠物管家’志愿服务队，辖区环境变得更整洁，不文明现象也大大缓解。”家住西城美苑小区的曹女士高兴地与记者分享了小区的变化。