孟津至洛阳302路公交恢复运营

今日，孟津汽车站微信公众号发布消息称，结合疫情防控情况，为保证旅客出行需求，决定从2022年4月21日起恢复孟津至洛阳302路通车。

今日，孟津汽车站微信公众号发布消息称，结合疫情防控情况，为保证旅客出行需求，决定从2022年4月21日起恢复孟津至洛阳302路通车。

乘车须知：

1.旅客乘车必须戴口罩，测体温、扫描场所码。不具备扫码条件的乘客，需要出示身份证及社区(村委会)证明，配合驾驶员进行人工身份信息登记。体温异常以及未规范佩戴口罩、黄码、红码的乘客禁止乘车；

2.建议群众尽量错峰出行，减少人员聚集。⑥