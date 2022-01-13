洛阳2022年应届中职毕业生看过来！日前，2022年河南省对口招生工作通知发布，110所院校可选报，其中，本科层次有12所招生院校，专科层次98所。

洛阳2022年应届中职毕业生看过来！日前，2022年河南省对口招生工作通知发布，110所院校可选报，其中，本科层次有12所招生院校，专科层次98所。

通知指出，此次对口招生工作招生对象为具有河南省中等职业学校学籍的2022年应届中职毕业生。非豫户籍一年制中职毕业生(随迁子女除外)不得参加对口招生。

对口本科招生计划按照教育部要求进行安排，对口专科招生计划由各高校在招生规模内自主安排。招生专业必须是经审批或备案设置的专业，专业名称和专业类属符合教育部颁布的现行专业目录要求，且属于《河南省2022年对口招收中等职业学校毕业生进入普通高等学校学习专业对照表》中的“报考高校专业名称”范围之内。考生所学专业与报考专业应符合表中等职业学校专业名称与报考高校专业名称对照关系。

本科招生和专科招生考试使用同一试卷，同一专业或项目的测试采用相同的方式和标准。

通知指出，要按照当年考试成绩，分专业类别划定全省最低控制分数线。对口本、专科录取工作与普通高考本、专科提前批同时进行，按照考生志愿在最低控制线上从高分到低分依次进行投档，由招生学校按照录取规则、专业招生计划，择优录取。拟录取的考生名单经省教育考试院备案后，由招生高校发放录取通知书。考生加分办法参照普通高校招生统一考试的有关政策执行。新生入学后，与统一高考同一专业录取的学生享受同等待遇，其学费、住宿费等执行同样的标准。⑥

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