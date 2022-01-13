洛阳市交通运输战略发展研究院揭牌

昨日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司洛阳区域总部暨洛阳市交通运输战略发展研究院在恒生科技园揭牌，对我市加快建设全国重要综合交通枢纽，巩固提升枢纽优势，发展枢纽经济具有重要意义。 昨日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司洛阳区域总部暨洛阳市交通运输战略发展研究院在恒生科技园揭牌，对我市加快建设全国重要综合交通枢纽，巩固提升枢纽优势，发展枢纽经济具有重要意义。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司是华中区域首家上市的工程设计咨询企业，同时也是国家高新技术企业、河南省创新龙头企业，主要为公路、市政、建筑、能源、环境等基础设施工程建设提供专业技术服务和支持，其洛阳区域总部属地化办公，将建立起专业覆盖全面、层次多样的人才队伍。 洛阳市交通运输战略发展研究院洛阳区域总部由河南省交通规划设计研究院股份有限公司和我市合作成立，将开展洛阳交通运输发展战略、规划、政策等专项研究，全力支持洛阳交通运输发展顶层规划体系建设。 今后，两家机构将成为“智库”，为我市各级政府、交通运输行业提供技术咨询服务；定期举办主题论坛，开展专题调查研究，发布研究成果；与相关部门围绕综合交通枢纽体系建设、物流、智慧交通、平安交通、绿色交通、碳达峰碳中和等重大课题进行深入交流合作。 省交通运输厅副厅长宋华东，市委常委、常务副市长孙延文，市委常委、洛龙区委书记张玉杰参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)