抓好社区健身场地设施建设 持续提升群众健康获得感

昨日，我市召开社区健身中心暨社区体育公园项目建设现场会，观摩建设成效，交流工作经验，坚持问题导向，部署下阶段工作。

昨日，我市召开社区健身中心暨社区体育公园项目建设现场会，观摩建设成效，交流工作经验，坚持问题导向，部署下阶段工作。

去年以来，我市将全民健身公共服务纳入社区服务体系，统筹发挥政府与市场主体的作用，在全国率先探索建立依托社区、公益性和经营性相结合的全民健身公共服务体系；不断优化全民健身设施布局，在中心城区以“片区、社区、居民小区”为单位，加快构建多中心、多层级、多节点的社区体育运动服务中心，推动全民健身服务覆盖全民、服务全民、造福全民。截至目前，全市已建成社区健身中心11个，完成首批12个社区体育公园建设提升工作。

市委常委、秘书长王军指出，抓好全民健身场地设施建设是贯彻落实健康中国战略、建设体育强省的重要举措，是以人民为中心的发展思想的具体体现，是洛阳城市发展新阶段的特殊需求，也是公共服务社区化的重要组成部分。各级各部门要提高站位，解放思想，统筹人口规模、年龄结构、周边配套等实际情况，因地制宜做好选址，科学制定建设标准，扎实做好社区健身中心和社区体育公园建设。要明确目标节点，压实主体责任，加大推进力度，把项目建设成为便民利民惠民的民心工程，持续提升广大群众的健康获得感。

市委常委、洛龙区委书记张玉杰，副市长魏险峰参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)