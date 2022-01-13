洛阳理工附中校园足球实验班开始报名

昨日，洛阳理工附中发布2022年校园足球实验班招生简章。今年，该校继续面向全市初中应届毕业女生招生，预计4月30日测试。通过测试的考生，中招考试文化课成绩达到我市今年中招考试最低录取控制分数线的65%，即可被该校录取。

昨日，洛阳理工附中发布2022年校园足球实验班招生简章。今年，该校继续面向全市初中应届毕业女生招生，预计4月30日测试。通过测试的考生，中招考试文化课成绩达到我市今年中招考试最低录取控制分数线的65%，即可被该校录取。

【招生范围】

全市初中应届毕业、有足球特长的女生，出生日期在2006年9月1日以后。

【报名时间】

自即日起至4月28日。

【报名方式】

关注“洛阳晚报教育周刊”微信公众号(lywbjyzk)4月20日推送内容，扫文中二维码即可报名。

【测试安排】

报名结束后，洛阳理工学院附中招生工作领导小组将根据报名材料进行资格初审，初审合格的考生可在规定时间内到该校足球场参加测试。

【测试时间】

预计4月30日，如有变化将及时发布消息。

【入场要求】

参加测试时，考生需要携带身份证、疫情防控承诺书及24小时内核酸检测阴性证明，戴口罩到校门口，测体温、查验洛康码、扫场所码入校。

家长及外来人员不得入校，考生本人要确保购有意外保险。测试过程出现的非校方责任安全事故，由考生或其监护人承担。

【测试内容】

非守门员

身体素质测试：5×25米折返跑(10分)、立定跳远(10分)。

足球专项测试：绕杆射门(10分)、长传踢准(10分)、颠球(10分)、实战比赛(50分)。

守门员

身体素质测试：立定三级跳(20分)。

足球专项测试：掷远与踢远(20分)、扑接球(20分)、实战比赛(40分)。

【录取安排】

测试结束后，该校招生工作领导小组将按招生政策，依据足球实验班专业测试情况，确定专业测试拟录取名单，报备至市教育局，经市教育局审核后通知每一名考生，并与考生签订预录取协议。

中招成绩公布后，该校将结合已报备的专业测试拟录取名单，在市提前批完成录取。该班文化课录取分数线为我市今年中招考试最低录取控制分数线的65%。已被该班录取的学生，不再参加其他学校录取。

【学生培养】

入校后，足球实验班学生与其他学生平行分班；中招考试成绩达到洛阳理工学院附中今年录取分数线的，可编入尖子班；平时在完成国家规定课程学习的基础上，学校将为女足队员安排专业训练，并配备优秀教练执教。

校园足球实验班学生毕业时，将择优推荐至国内重点大学或参加普通高等学校高水平足球项目建设学校、专业运动队或足球俱乐部选拔。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳）