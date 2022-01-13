把握关键，真正拧成一股绳——四论深入落实乡村振兴“151”工作举措

在市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会上，市委书记江凌提出要重点把握好三个关键问题——既要专班推进，又要加强统筹；既要压实乡镇责任，又要激发乡镇动力；既要加强党的领导，又要充分发动群众。当此全市上下锚定乡村振兴奋战正酣之时，这样要求既是战略的再深化，也是战术的再提升，背后是形成强大工作合力的殷切期盼。

“人心齐，泰山移。”

在市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会上，市委书记江凌提出要重点把握好三个关键问题——既要专班推进，又要加强统筹；既要压实乡镇责任，又要激发乡镇动力；既要加强党的领导，又要充分发动群众。当此全市上下锚定乡村振兴奋战正酣之时，这样要求既是战略的再深化，也是战术的再提升，背后是形成强大工作合力的殷切期盼。

防止返贫是底线，“三清两建”是基础，乡贤返乡创业是核心，乡村运营是关键，集镇建设是必然要求，“三变”改革是重要法宝，党的领导是坚强保障……正如市委反复强调的，“151”工作举措是相互联系的整体，抓任何一项工作都不能“单兵突进”，上下各方也不能囿于一隅、各自为战。同时，面对“151”工作举措这个全新课题，我们在落实过程中必然遇到不少瓶颈难题，尤需充分调动各方面特别是基层干部群众的积极性。强调把握这“三个关键”，注重的正是统筹联动，凝聚的正是共为合力。

比如，聚焦落实“151”工作举措，我市建立了“一组五专班”领导体系，这有利于深入研究工作、更具体地推动工作。然而清醒审视，“五大专班”之间工作衔接还不够紧密、信息共享还不够及时，尚未形成运转顺畅的统筹协调机制，面对繁重任务常常忙而无序，甚至“打乱仗”。唯有加强统筹，才能避免重复督导、“多头”填表等现象，才不至于造成工作“打架”、基层“增负”，也才能真正发挥专班应有作用。

又如，乡镇政府作为乡村振兴战略最主要的实施者，有着不可替代的重要地位，其责任固然要压紧压实。可因为权小责大，乡镇长期面临着“小马拉大车”的困境。如果我们一味强调责任而不是激励、关怀、帮扶，不仅工作难有成效，更会寒了基层干部的心。注重激发乡镇动力，推动事权下放、资源下沉、保障下倾，既放权又赋能，其才能信心满满、轻装上阵。

再如，全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，加强党对乡村振兴的领导自是题中之义。但也要清醒认识到，农民是乡村振兴的主体，没有他们的参与，工作开展势必难上加难。唯有紧紧依靠群众、充分发动群众，我们才能以破竹之势推进“三清两建”，才能借助亲情力量回引更多在外乡贤，才能在“三变”改革上跨过土地流转这一关，也才能真正实现乡村振兴。

可以说，这“三个关键”，就是我们推动全市上下真正拧成一股绳的关键，就是我们落实乡村振兴“151”工作举措的关键！

具体到实际工作，就需要我们以更大力度做好专班“统筹文章”，推动市县两级各专班尽快建立会商研判机制、信息通报机制、联合督导机制，切实互通有无、衔接顺畅；做好乡镇“激励文章”，真正把市里出台的《关于放权赋能激发镇域发展活力的意见》以及土地出让金返还等政策落实好，为乡镇发展营造更加宽松的环境；做好群众“发动文章”，既引导其积极参与村集体经济合作组织或村民自治组织，又建立健全各类经营主体与农户间的利益联结机制，以分享更多收益激发其更大积极性。

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”扭住“三个关键”不放松，持续发力、久久为功，我们定能使乡村振兴真正成为广大党员干部群众的共同行动，不断推动洛阳乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐！(洛 平)