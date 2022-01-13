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八旬夫妇因财产纠纷诉讼离婚 律师：子女应发挥“润滑剂”作用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.21 08:54

　　近日，一对八旬夫妇因财产纠纷诉讼离婚及财产分割案在洛龙区人民法院尘埃落定。据了解，法官多次从中调解，期望这对年事已高的老人共同守住婚姻，但未能如愿。

　　耄耋夫妇婚姻岌岌可危

　　刘老太太、李大爷已至耄耋之年，俩人从同学到恋人再到夫妻，已经相伴走过近六十载，育有一子一女。

　　早年，李大爷负责经营生意，刘老太太负责养育子女。本应富足、幸福的家庭，却因经济问题二人摩擦不断，难以弥补的感情裂痕最终将两人硬生生分开。

　　2021年下半年至今年3月，刘老太太先后向洛龙区人民法院提起离婚诉讼，要求与李大爷解除婚姻关系、分割夫妻共同财产。

　　法官送法上门解困境

　　“考虑到原告、被告均年事已高，我们希望在其子女的协助下，能化解二老的积怨。”洛龙区人民法院法官说，然而，在开庭现场，两位老人各执己见，针锋相对，没有丝毫妥协让步的意思。

　　为了不让亲人变仇人，法官仍期望两位老人能不离不弃，共同守住婚姻，因此和他们拉家常，继续做调解工作，两位老人也逐渐吐露心声。

　　主审法官说，刘老太太觉得，她生儿育女，照顾家庭数十年，丈夫对自己的付出不以为然，反而觉得他赚钱养家最不易，久而久之，刘老太太忍受不了对方对自己的忽视。李大爷则认为，自己为了生意在外奔波，家庭的全部收入都是他挣的，妻子在家干干家务、带带孩子，并未亏欠她。他不理解妻子要跟自己离婚、分财产的想法，认为妻子对家庭财产没有处置权。

　　“我们察觉到，两位老人的矛盾根源在于，双方对全职主妇家庭贡献值看法截然不同。”法官说，厘清这一矛盾点后，便采用“背对背”调解的方法对两位老人进行说服，多次送法上门，向李大爷普及夫妻共同财产等相关法律知识。

　　多次探访后，法官发现，李大爷“男主外，女主内”的传统思想已根深蒂固，两人因家庭琐事造成的感情裂痕无法修复，离婚主意已决。

　　最终，李大爷同意了刘老太太结束婚姻关系并依法分割夫妻共同财产的要求。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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