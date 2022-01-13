“地标”周边脏乱差 抓紧整改莫延误

近期，不少市民反映西工区中原明珠塔周边脏、乱、差，20日，市创建办督查组前往暗访，并就检查出的问题，督促相关单位抓紧整改。

近期，不少市民反映西工区中原明珠塔周边脏、乱、差，20日，市创建办督查组前往暗访，并就检查出的问题，督促相关单位抓紧整改。

垃圾成堆

20日上午，记者跟随市创建办督查组来到中原明珠塔，进园的道路两侧和绿化带内散落着塑料瓶、包装袋、枯枝枯叶等，塔下不仅存在私搭乱建、停放挖掘机等问题，还存放有大量纸箱、泡沫箱等，俨然成了废品收购站。塔周边杂草丛生，一大片齐腰深的枯草无人管理，存在较大的火灾隐患。此外，这里还存在圈地种菜、私设停车场等问题。

到此游玩健身的市民说，脏、乱、差的现象已经存在很长时间，很少有人管理，中原明珠塔作为我市的地标性建筑，目前状况与周边环境很不谐调。

市创建办督查组对在检查过程中发现的问题现场督办，要求相关单位夯实责任，抓紧进行整改。

西工区洛北办事处相关负责人说，园内属于他们管理的区域，承诺尽快对杂草、圈地种菜、私搭乱建、垃圾等问题进行治理，并通过栽种绿植进行美化，尽快整改到位。

针对园内部分区域归属其他单位管理的问题，市创建办督查组责令主管单位认领整改“清单”，限期整改。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）