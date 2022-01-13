洛阳市生态环境局组织开展“民评代表走进环境教育基地”活动

19日，市生态环境局组织开展了“民评代表走进环境教育基地”活动，邀请部分民评代表走进河南省环境教育基地。

19日，市生态环境局组织开展了“民评代表走进环境教育基地”活动，邀请部分民评代表走进河南省环境教育基地。

当天，来自洛阳不同领域的民评代表们先后来到洛阳市生态环境综合指挥中心和洛阳环洛再生能源有限公司，通过实地探访，切身体会近年来洛阳生态文明建设的成效，感受绿色发展带来的变化。

洛阳市生态环境综合指挥平台是此次活动的第一站。这是一个全新的生态环境大数据平台，目前已接入空气质量监测、水环境监测、重点污染源自动监测、企业无组织排放监测等多种业务数据。

随后，民评代表们来到洛阳环洛再生能源有限公司。该公司位于辛店街道西沙坡村洛阳市生活垃圾综合处理园区内，主要处理洛阳城市区的生活垃圾。截至目前，该公司日焚烧处理生活垃圾1500吨，年处理城市生活垃圾能力超过60万吨，年发电量超过2.2亿千瓦时。

走进这里，只见道路整齐干净，绿树成荫，置身其中，闻不到垃圾焚烧产生的气味。在工作人员带领下，民评代表们参观了环保宣传展厅，通过参观连廊近距离接触中控室、焚烧、发电等设备，了解垃圾焚烧发电的工序。

“通过参观，我们对环境保护有了全新的认识，以后将持续关注生态环境保护工作，为保护青山绿水贡献力量。”民评代表们纷纷表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 翟倩然 赵亚虹)