牡丹，素有花王之称。古往今来，数不尽的文人雅士和达官贵人，无不喜爱牡丹。历代有无数描绘牡丹的画作，寄寓了画家的美好心愿。

牡丹，素有花王之称。古往今来，数不尽的文人雅士和达官贵人，无不喜爱牡丹。历代有无数描绘牡丹的画作，寄寓了画家的美好心愿。

从“开”在东晋顾恺之《洛神赋图》中那丛美丽的牡丹开始，牡丹的丰姿便一直摇曳在历代文人的画作中。

如果说在《洛神赋图》中，牡丹还只是配角，那么到了唐、五代时期，牡丹已成为当之无愧的主角。

这幅五代时期南唐徐熙的《玉堂富贵图》，象征着富贵的牡丹处在画面正中央，引人注目。牡丹花朵硕大，其中一朵显得格外艳丽，另有几朵含苞待放，使人感受到花朵旺盛的生命力。

据洛阳博物馆保管部主任石艳艳介绍，该馆还有几幅清代至民国时期的牡丹画。

有一幅清代恽寿平的牡丹图轴，图中有三朵盛开的牡丹，分别是紫色、黄色、粉色，尽显娇嫩、华丽，还有一朵含苞待放的红牡丹，色彩对比鲜明。两只彩蝶闻香而来，翩翩起舞。此画构图精巧，勾画精细，动静相宜，栩栩如生。

这个恽寿平可不简单，江苏武进人，清代著名画家，创常州派，为清朝“一代之冠”。他的牡丹画清秀、明丽，一反浓艳富丽之常态，成为清代院体花鸟的正宗，受到贵族和普通市民的喜爱，可谓雅俗共赏。

洛阳博物馆还有一幅民国时期的墨牡丹横幅，颜色清淡，与众不同，花枝横逸斜出，更显别致。

牡丹画不仅是古人的宠儿，更是现代洛阳人画笔下的最爱。洛阳牡丹画创作不仅涌现了一批优秀的艺术家，以“平乐牡丹画村”农民画师为代表的牡丹画从业者，还运用中国传统绘画中“没骨”、工笔、小写意、大写意等多种绘画表现形式，形成了洛阳画风中极具代表的、雅俗共赏的新牡丹画风韵。

一位平乐牡丹画家说，他画牡丹，其实就是在画自己的日子、心中的天地、人生的梦想。如果一个人能让心中开满牡丹，那么，他眼中的世界该是何等美好！

我们常说，诗由心生，画又何尝不是？（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）