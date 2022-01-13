皇家父子相爱相杀（“隋唐里坊故事”之宜人坊）

如果从空中俯瞰隋唐时期的洛阳城，你会发现，城里的居民区排列得整整齐齐，犹如一个个方方正正的豆腐块儿。古人管这些居民区叫里坊。

如果从空中俯瞰隋唐时期的洛阳城，你会发现，城里的居民区排列得整整齐齐，犹如一个个方方正正的豆腐块儿。古人管这些居民区叫里坊。

在城南，今隋唐城遗址植物园东南方向，有一个里坊名唤宜人坊。如今这一带有一条宜人路，路名便与宜人坊有关。

史书记载，宜人坊曾是隋朝的皇家小区，隋炀帝的儿子杨暕(音同减)是坊内最大的业主，光是他的王府就占了宜人坊一半的土地。

皇子的宅基地有多大

据专家考证，宜人坊又名宜人里，原来叫宜民坊。隋代的宜人坊在建国门(定鼎门前身)北边不远处，其旧址大概在今洛龙区龙门大道以西、古城路以北的安乐镇一带。

杨暕能豪横地占据宜人坊一半的土地盖宅子，是隋炀帝杨广特批的。杨暕是隋炀帝的次子，在皇子中排行老二。史书里说他浓眉大眼，相貌英俊，读过不少书，还擅长骑马射箭，在诸多皇子中算是资质不错的。

隋炀帝的大儿子不幸早夭，其他皇子又出生得晚，所以老二就成了老杨家的宝贝疙瘩。杨暕的爷爷——隋文帝杨坚早早就封这个孙子当了豫章王，食邑一千户。隋炀帝对儿子更是越看越欢喜，曾任命杨暕当豫州牧、京城太守，让他掌管洛阳及其所在的中原核心地带。

公元606年，隋炀帝率文武百官迁都洛阳，杨暕献上了许多精心搜罗的户籍图册，隋炀帝大为赞许，不但册封他为齐王，增加食邑四千户，还打算把宜人坊的四百多亩地赐给他当宅基地。

幸亏大臣宇文恺向隋炀帝提及坊名叫“宜人”，隋炀帝这才意识到，偌大的里坊只住儿子一家有点儿不够“宜人”，于是改了主意，把准备赐给杨暕的宅基地面积削减了一半。

皇帝对二皇子的偏爱，引得洛阳城里议论纷纷。大伙儿都认为杨暕十有八九会继承皇位，头脑灵活的王公大臣则见风使舵，争相巴结杨暕，百官络绎不绝地造访杨暕府，搞得王府门前常常交通堵塞。

皇家父子相互猜忌

凭良心说，杨暕是有些本事的。他镇压过叛乱，还在边塞救过驾，隋炀帝宠他不无道理。

公元610年，几十个盗匪戴着白帽子、穿着白衣服，点香执花，自称是弥勒佛，大摇大摆地进了建国门。守门士兵不知有诈，反而向这些家伙点头致意。盗匪趁机抢夺士兵的兵器，准备作乱。危急时刻，杨暕挺身而出，平定了叛乱。

公元615年，隋炀帝巡视北部边塞时，被东突厥围困，杨暕率军筑起堡垒，将隋炀帝保护得十分周全。隋炀帝由此对二儿子非常放心，恩宠有加。

遗憾的是，杨暕并没能成为他父亲期望的那个人。相反，过分的偏爱和过度的追捧，让他自我膨胀、恃宠而骄，亲近小人，行为放纵。

有人给隋炀帝进献美女，隋炀帝还未发话，杨暕就在手下人的挑唆下，毫不客气地横刀夺爱。

父子俩同去打猎，杨暕派人把猎物都往自己的射程里撵，自己收获不小，却害得隋炀帝一只猎物都没打着。

杨暕的妻子去世后，他跟自己的大姨子私通并生子。他手下的一帮人跟着瞎起哄，说这个大姨子将来一定会当皇后。

相传，杨暕还暗中搞一些歪门邪道，诅咒皇兄的儿子们早死，他好早点儿当皇帝。

眼看老二屡屡在作死的边缘疯狂试探，杨广的老脸挂不住了，心里对杨暕大为不满，父子关系日渐紧张。

于是，杨暕从最受宠爱的皇子变成了最被嫌弃的皇子，隋炀帝不再信任他，非但不让他参政议政，还派人监视他，把他的亲信幕僚都撵出洛阳，流放到了边远地区。

公元618年，宇文化及造反，隋炀帝听说乱兵闯入京城，第一反应竟然是“莫非此乃我儿杨暕作乱”！

宇文化及杀了隋炀帝后，又派人杀杨暕。杨暕还没起床，见到来杀他的人，直觉是父皇要来杀他了，大喊冤枉。

乱兵懒得跟他废话，直接把他拉到街上杀了，杨暕到死也不清楚杀他的人是谁。

父子猜忌至此，令人慨叹。

菏泽宗缘起菏泽寺

隋亡唐起，宜人坊花谢花开，换了主人。唐代天宝年间，宜人坊的菏泽寺迎来了一位佛教禅宗大师——神会。

神会是南派禅宗支派菏泽宗的创始者。78岁那年，他受邀入住洛阳菏泽寺，在东都弘扬佛法，阐释南派禅宗的真意。

禅宗南、北两派素有分歧。北派禅宗门下信徒——御史卢奕看不惯神会，污蔑他聚众“洗脑”，企图祸乱朝廷。

虽然神会据理力争，但唐玄宗仍然将他“请”出了京城。此后，神会辗转各地，继续弘扬佛法，直到“安史之乱”爆发。

安禄山举兵攻陷洛阳、逼近长安，玄宗仓皇出逃。大将郭子仪率军征伐叛军，通令全国各地设坛度僧收取香火钱以助军需。

年近九旬的神会又被请回了洛阳。他领着僧众创建寺院，设佛坛，募集香火钱捐助军费，为唐军收复两京贡献力量。

“安史之乱”平定后，朝廷敕令扩建宜人坊的菏泽寺供神会居住，时人称他所弘扬的禅学为菏泽宗。

公元760年，神会在菏泽寺圆寂，宜人坊自此又多了一段传说。

佛教认为，人活着是一场修行，爱恨情仇转瞬即逝，荣华富贵弹指成空，一切如梦幻泡影。如果杨暕能重活一次，他会怎样度过自己的人生？（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 安宁）