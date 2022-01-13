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五一前后，洛阳市将再添一批社区健身中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.21 07:59

市民在社区体育公园里打球

　　昨日，我市召开社区健身中心暨社区体育公园项目建设现场会，观摩建设成效，部署下阶段工作。记者从市体育局获悉，我市将不断优化全民健身设施布局，着力提升社区体育服务供给，在目前已投用11个社区健身中心和12个社区体育公园的基础上，加快建设步伐，在五一前后新建成一批社区健身中心，更好满足群众健身需求。

　　按需供给，已建成的社区体育设施特色鲜明

　　“有了社区体育公园，步行5分钟就能健身锻炼，太方便了。”昨日，在洛龙区厚德园社区体育公园，附近居民孙女士与同伴在绿荫下打羽毛球。

　　因地制宜，按需供给，凸显便利性特征是我市建设社区体育设施的一大鲜明特色。

　　今年投用的首批社区体育公园，分为3种类型进行改造：利用社区公共场地提升一批，结合街头游园转化一批，依托主干道路沿线绿化带改造一批。比如，关西游园增设篮球场、羽毛球场等设施，并建设了两处铺设塑胶材质的广场舞场地；龙瑞B区社区体育公园进行了科学动静分离，为老年人、幼儿活动提供专门器材，同时打造同心亭、睦邻阁、德善长廊等，提升了小区整体形象。

　　涧西区社区健身中心采取公益性运营模式，实行免费或低收费(1天1元)的方式，向社区居民提供服务，确保全年开放时间不少于310天，每周开放时间不少于56个小时。涧西区着力构建智慧社区健身中心，推进健身设施数字化，为群众提供健身设施查询预订、点位导航、数据共享、线上预约、查看运动数据与身体指标等服务，让运动更科学、有趣和精准。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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