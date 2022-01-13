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226家！洛阳首批市级“专精特新”中小企业名单出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 21:26

　　20日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日发布首批市级“专精特新”中小企业名单，中铝河南洛阳铝加工有限公司等226家企业入选。

　　“专精特新”中小企业是中小企业中最具活力的群体。此次入选企业长期深耕细分领域，是产业链供应链的关键节点，具有发展速度快、创新能力强、运行质量高、经济效益好等特点，是推动洛阳制造业高质量发展的生力军。

　　从领域看，首批市级“专精特新”中小企业与洛阳市产业集群特色关联度高，企业主导产品包括镜面铝、海绵钛、特种锂电池、工业机器人等，与洛阳市以风口产业发展为主线，立足六大产业领域基础优势发力推进的13个风口细分领域高度相关。

　　在生产上，入选市级“专精特新”中小企业的，需符合在洛阳市行政区域内注册登记存续两年(含)以上、上年度企业营业收入在1000万元(含)以上、近两年主营业务收入或净利润的平均增长率不低于8%等条件，且同时满足专业化、精细化、特色化、新颖化等专项要求中的至少一项。

　　市级“专精特新”中小企业有效期为3年，首批市级“专精特新”中小企业有效期为2022年1月1日至2024年12月31日。此次市级“专精特新”中小企业名单的正式出炉，标志着洛阳市正式构建起三级完备的‘专精特新’中小企业体系，进一步为全市锚定风口推动产业高质量发展提供支撑。

　　根据日前出台的《支持“专精特新”中小企业高质量发展政策措施》，洛阳市将通过六大领域19项措施，全力引导中小企业走“专精特新”的高质量发展道路。此外，该批入选企业将作为省级、国家级“专精特新”企业重点培育对象，纳入洛阳市优质中小企业培育体系，享受相关委局重点给予的指导、扶持和服务。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 夏元祥）

 
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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