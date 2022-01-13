21日起，240省道济邓线伊川段部分路段封闭施工

20日，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，21日起，240省道济邓线伊川段彭婆街至水寨343国道路口段封闭施工，途经此地行人、车辆需提前绕行。

20日，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，21日起，240省道济邓线伊川段彭婆街至水寨343国道路口段封闭施工，途经此地行人、车辆需提前绕行。 20日，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，21日起，240省道济邓线伊川段彭婆街至水寨343国道路口段封闭施工，途经此地行人、车辆需提前绕行。 本次封闭施工时间从4月21日至2022年9月30日。相关部门公布绕行路线： 由北向南车辆：可经文正大道绕行208国道(鹤鸣大道)； 由南向北车辆：可沿伊电大道向西，经龙腾大道、新城大道(文博大道)绕行至208国道(鹤鸣大道)。 施工单位提醒，过往行人和车辆需提前做好路线规划，绕行避开封闭路段。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟）