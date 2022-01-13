老城区新一届人大常委会、政府、政协领导班子选举产生

4月20日，老城区第十七届人民代表大会第一次会议圆满完成各项议程后胜利闭幕。会议选举产生了新一届老城区人大常委会、老城区人民政府领导班子。 4月20日，老城区第十七届人民代表大会第一次会议圆满完成各项议程后胜利闭幕。会议选举产生了新一届老城区人大常委会、老城区人民政府领导班子。 仝明现当选为老城区第十七届人民代表大会常务委员会主任； 刘娟、锁炎武、王志、李晓云当选为老城区第十七届人民代表大会常务委员会副主任； 赵书政当选为老城区人民政府区长； 高辉、孙建新、肖宇、李阳、常丹、邵拨云当选为老城区人民政府副区长； 武海印当选为老城区监察委员会主任； 杨洪当选为老城区人民法院院长； 安佳当选为老城区人民检察院检察长；根据法律规定，选出的人民检察院检察长须报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。 4月19日，中国人民政治协商会议第十届老城区委员会第一次会议举行第三次全体会议，选举政协第十届老城区委员会主席、副主席、秘书长、常务委员会委员。 马林波当选为中国人民政治协商会议第十届老城区委员会主席，韩向阳、李海燕、王逢伟、任巧丽当选为中国人民政治协商会议第十届老城区委员会副主席。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 石智卫）