洛阳市2023年度“揭榜挂帅”重大科技创新项目开始申报

记者20日从洛阳市科技局获悉，洛阳市启动2023年度“揭榜挂帅”重大科技创新项目申报工作。

记者20日从洛阳市科技局获悉，洛阳市启动2023年度“揭榜挂帅”重大科技创新项目申报工作。

从本年度起，洛阳市将改革项目评审方式，常态化开展“揭榜挂帅”重大科技创新项目申报工作，每年可集中申报3—4次。本次申报的项目，经市科技局组织的专家评审后，面向全社会发布需求榜。每年集中评审一次，从需求榜中遴选立项项目，立项后予以财政资金支持。

据悉，“揭榜挂帅”是以问题为导向，把需要攻关的科研项目“张榜”公布，谁有本事谁就“揭榜”。作为深化科技管理体制改革的关键举措，实施“揭榜挂帅”对增强科技创新支撑能力、促进全市产业经济效益提升具有重要意义。

洛阳市“揭榜挂帅”项目主要围绕传统产业转型升级、新兴产业重点培育和未来产业谋篇布局，充分利用国内外、省内外优势创新资源，聚焦关键核心领域重大技术突破，抢抓风口产业机遇，提升重点产业自主创新能力和核心竞争力，支持实施若干在行业领域具有重大影响力的引领性、系统集成性和产业链协同创新项目，充分发挥科技创新对产业发展的助推作用。

“揭榜挂帅”项目分为技术攻关和成果转化两大类，要求单个“揭榜挂帅”项目研发经费总额不低于600万元，项目实施周期不超过3年。洛阳市财政科技经费对“揭榜挂帅”项目按照项目研发经费总额的20%给予资金资助，对于单个项目，市财政资助额度不超过500万元，对于事关全市发展、支撑产业转型、具有重大经济和社会效益的项目，可给予重点支持。

洛阳市科技局相关负责人表示，2023年度第一批“揭榜挂帅”重大科技创新项目申报资料，需于2022年5月9日上午12时前报送至洛阳市科技局资源平台科。申报工作结束后，洛阳市科技局将组织行业专家对技术攻关类和成果转化类项目的需求进行论证遴选，重点遴选出影响力大、带动性强、应用面广的关键核心技术或推广难度较大、辐射带动作用较好的项目清单，统筹确定后向社会张榜发布。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王亚丽）