本月底前，洛龙区将打造10个文化示范带动社区

记者从洛阳市创建办了解到，本月底前，洛阳市将在洛龙区打造10个文化示范带动社区。

记者从洛阳市创建办了解到，本月底前，洛阳市将在洛龙区打造10个文化示范带动社区，如在李楼镇楼村打造非遗文化特色乡村，学府街道田山社区打造牡丹文化主题社区，安乐镇、定鼎门街道在辖内打造隋唐里坊文化特色社区，科技园街道溢坡村电影文化主题社区，翠云路街道正大社区舞蹈文化等。力争今年年底前，洛龙区率先实现“一社区一文化特色”全覆盖。

石油社区的文化彩绘展示墙已基本完成

特色文化社区的打造，除了离不开政策的“强推手”，还有赖于文化创意的“金点子”。据了解，洛龙区在打造文化示范带动社区的同时，还将组建一支新时代文明实践活动“策划师”队伍，将具备文化特长的社区文化达人及社会专业志愿者集结起来，为辖区新时代文明实践和文化活动的开展提供专业支持。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图/视频)