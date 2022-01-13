本月底前，洛龙区将打造10个文化示范带动社区

记者从洛阳市创建办了解到，本月底前，洛阳市将在洛龙区打造10个文化示范带动社区。
记者从洛阳市创建办了解到，本月底前，洛阳市将在洛龙区打造10个文化示范带动社区。
记者从洛阳市创建办了解到，本月底前，洛阳市将在洛龙区打造10个文化示范带动社区，如在李楼镇楼村打造非遗文化特色乡村，学府街道田山社区打造牡丹文化主题社区，安乐镇、定鼎门街道在辖内打造隋唐里坊文化特色社区，科技园街道溢坡村电影文化主题社区，翠云路街道正大社区舞蹈文化等。力争今年年底前，洛龙区率先实现“一社区一文化特色”全覆盖。
特色文化社区的打造，除了离不开政策的“强推手”，还有赖于文化创意的“金点子”。据了解，洛龙区在打造文化示范带动社区的同时，还将组建一支新时代文明实践活动“策划师”队伍，将具备文化特长的社区文化达人及社会专业志愿者集结起来，为辖区新时代文明实践和文化活动的开展提供专业支持。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图/视频)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605